Минобороны России показало уничтожение позиций ВСУ в ДНР

Минобороны России опубликовало видео уничтожения позиций ВСУ в районе Спорного в ДНР. «Точными ударами операторы БПЛА Южной группировки войск уничтожили позиции и места хранения боекомплектов ВСУ в районе Спорного (ДНР)», — отмечается в заявлении.
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