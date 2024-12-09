📹⚡️Интереснейший кадр перехвата украинского БПЛА-"камикадзе" зенитной управлемой ракетой 9М342 комплекса воздушного базирования "Игла-В" в исполнении "воздух-воздух" на удалении порядка 1100 м.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
📹⚡️Интереснейший кадр перехвата украинского БПЛА-"камикадзе" зенитной управлемой ракетой 9М342 комплекса воздушного базирования "Игла-В" в исполнении "воздух-воздух" на удалении порядка 1100 м.