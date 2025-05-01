Туманность SH2-71 (Sharpless2-71)

﻿﻿Первоначально считалось, что это просто планетарная туманность, Однако спектры показывают, что линии H-альфа и N II являются доминирующими, что применимо не только к планетам, но и к областям H II или эволюционирующим объектам, а в некоторых спектрах O III практически отсутствует, что необычно для обычных планетных объектов.