Ольга Любимова: новый концертный сезон будет богат на юбилеи и знаковые даты

Министр культуры России Ольга Любимова поздравила с началом нового концертного сезона. В видеопоздравлении, опубликованном в канале министра в МАКС, глава Минкультуры отметила, что сезон будет богат на юбилеи великих музыкальных деятелей, знаковые даты для творческих коллективов и концертных организаций.
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