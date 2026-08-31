Ольга Любимова: новый концертный сезон будет богат на юбилеи и знаковые даты

Министр культуры России Ольга Любимова поздравила с началом нового концертного сезона. В видеопоздравлении, опубликованном в канале министра в МАКС, глава Минкультуры отметила, что сезон будет богат на юбилеи великих музыкальных деятелей, знаковые даты для творческих коллективов и концертных организаций.