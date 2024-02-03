Бикович ответил на отказ Голливуда с ним работать из-за жалоб Украины

Накануне стало известно, что из-за недовольства МИД Украины американская телекомпания HBO отказалась от сотрудничества с сербско-российским актером Милошем Биковичем, известного по ролям в фильмах «Магомаев», «Лед», «Холоп», «Холоп-2» и многих других.