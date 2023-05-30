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Военный эксперт Марочко заявил, что солдаты ВСУ самовольно оставили позиции на Краснолиманском направлении

Военный эксперт Марочко заявил, что солдаты ВСУ самовольно оставили позиции на Краснолиманском направлении

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко во вторник заявил, что солдаты ВСУ самовольно оставили свои позиции возле населенных пунктов Невский и Макеевка на Краснолиманском направлении.

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