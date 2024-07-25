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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Осака получила wild card в Торонто

Осака получила wild card в Торонто

Наоми Осака получила wild card на турнир WTA 1000 в Торонто, который пройдет 4-12 августа. Также приглашения в основную сетку получили канадки Бьянка Андрееску, Ребекка Марино и Марина Стакушич.

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