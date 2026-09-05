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МОСИНФОРМ

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Выставка о книгах откроется в Государственном музее В.В. Маяковского

Выставка о книгах откроется в Государственном музее В.В. Маяковского

Просветительский проект «Маяковский читает» откроется 8 сентября в «Квартире в Студенецком переулке» Государственного музея В.

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