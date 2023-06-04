Польские СМИ: беженцы с Украины «захватили» целый город и держат жителей в страхе

Повсеместная миграционная проблема заключается в том, что, убегая от тяжелых условий жизни на родине, беженцы почему-то несут с собой старые привычки, как бы пронося «контрабандой» через границу то, от чего бежали - разруху, криминал, бедствия.
Повсеместная миграционная проблема заключается в том, что, убегая от тяжелых условий жизни на родине, беженцы почему-то несут с собой старые привычки, как бы пронося «контрабандой» через границу то, от чего бежали - разруху, криминал, бедствия.
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