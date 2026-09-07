«Нужно лишить ресурсов»: в Париже оценили способность России продолжать войну

У России достаточно ресурсов, чтобы продолжать войну ещё два года. Об этом со ссылкой на военную разведку киевского режима пишет французская газета Le Monde.
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