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ОСТАНКИНСКИЕ ВЕДОМОСТИ

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Сергей Собянин рассказал о поддержке участников СВО и их семей в Москве

Сергей Собянин рассказал о поддержке участников СВО и их семей в Москве

Единый центр поддержки обладает уникальной инфраструктурой и современными сервисами Власти Москвы оказывают участникам СВО юридическую и психологическую помощь, содействуют в поиске работы и медицинской реабилитации.

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