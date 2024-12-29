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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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В 5 матчах подряд между «Ливерпулем» и «Вест Хэмом» было забито 3+ мяча. 1.40 – тотал больше 2,5 голов в предстоящей очной встрече

«Ливерпуль» на выезде сыграет с «Вест Хэмом» в 19-м туре АПЛ. «Ливерпуль» – явный фаворит с коэффициентом 1.

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