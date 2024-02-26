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Гаджеты. Технологии. Интернет

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Ноутбук с прозрачным дисплеем от Lenovo: оцениваем новинку

Ноутбук с прозрачным дисплеем от Lenovo: оцениваем новинку

Ещё в середине уходящего месяца стало известно, что китайская компания Lenovo на выставке MWC 2024 продемонстрирует прототип ноутбука с прозрачным дисплеем, и устройство по имени ThinkBook Transparent Display Laptop действительно демонстрировалось производителем на мероприятии.

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