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Элиты побежали с Украины: Зеленский всерьез задумался о капитуляции

Элиты побежали с Украины: Зеленский всерьез задумался о капитуляции

Фото: globallookpress.com/Kay Nietfeld Вчера 14K прочитали Заместитель главы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский рассказал, каким образом элиты Украины кинули военных ВСУ.

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Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Да не думает он о капитуляции, он думает как полностью превратить в руины Украину и набить карманы баблом!
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7 час.

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