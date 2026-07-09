RS: передача Киеву лицензии на Patriot создаст риски для нацбезопасности США

Заявление главы Белого дома Дональда Трампа о предоставлении Киеву лицензии на производство ракет Patriot не уменьшит дефицит противовоздушной обороны Украины, но создаст значительные риски для национальной безопасности США.
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