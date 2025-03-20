Паспорта изъяли, деньги требуют, грозят депортировать: как российских учителей в Таджикистане превратили в “нелегалов”

SI Sergey Ivanov Сама же власть и протащила! Есть такой клуб по интересам- Единая Россия.

Владимир Петрович "За здоровье русского народа!" поднял тост И.В.Сталин на приёме в честь Победы 24 июня 1945 года. И.В.Сталин был немногословен и взвешивал каждое слово. Прочтите текст этого знаменитого тоста. Нынешние правители обвинили бы его в великорусском шовинизме и разжигании межнациональной розни. Но И.В.Сталин прекрасно знал - не будет русского народа - не будет России. К сожалению, он был последним руководителем, который это понимал...