МК в Новосибирске Фото: ВЭС24 Программа «Российский учитель за рубежом», направленная на поддержку преподавания русского языка в странах СНГ, столкнулась с серьёзными проблемами в Таджикистане.
Паспорта изъяли, деньги требуют, грозят депортировать: как российских учителей в Таджикистане превратили в “нелегалов”
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Sergey Ivanov
Сама же власть и протащила! Есть такой клуб по интересам- Единая Россия.
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3 час.
Владимир Петрович
"За здоровье русского народа!" поднял тост И.В.Сталин на приёме в честь Победы 24 июня 1945 года. И.В.Сталин был немногословен и взвешивал каждое слово. Прочтите текст этого знаменитого тоста. Нынешние правители обвинили бы его в великорусском шовинизме и разжигании межнациональной розни. Но И.В.Сталин прекрасно знал - не будет русского народа - не будет России. К сожалению, он был последним руководителем, который это понимал...
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2 час.
Юрий Селиванов
Преподаватели, мозгов совсем нет, по доброй воле уезжать в страну плодящую террористов, насильников детей, наркоторговцев. В новейшей истории этой страны/кишлака грязные страницы с геноцидом Русских. Только в Душанбе таджиками было растерзано более 1500 человек, а за период их гражданской войны эти людоеды Убили более 200 000 человек. В помощь вам помощь книга Е.В. Семёновой. НА ЭТНИЧЕСКОЙ ВОЙНЕ… (Геноцид русских в бывших республиках СССР)!!!!
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52 мин.
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