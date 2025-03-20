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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • Юрий Селиванов
    Преподаватели, мозгов совсем нет, по доброй воле  уезжать в страну плодящую террористов, насильников детей, наркоторг...Паспорта изъяли, ...
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Паспорта изъяли, деньги требуют, грозят депортировать: как российских учителей в Таджикистане превратили в “нелегалов”

Паспорта изъяли, деньги требуют, грозят депортировать: как российских учителей в Таджикистане превратили в “нелегалов”

МК в Новосибирске Фото: ВЭС24   Программа «Российский учитель за рубежом», направленная на поддержку преподавания русского языка в странах СНГ, столкнулась с серьёзными проблемами в Таджикистане.

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Комментарии
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SI
Sergey Ivanov
Сама же власть и протащила! Есть такой клуб по интересам- Единая Россия.
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3 час.
Владимир Петрович
&quot;За здоровье русского народа!&quot; поднял тост И.В.Сталин на приёме в честь Победы 24 июня 1945 года. И.В.Сталин был немногословен и взвешивал каждое слово. Прочтите текст этого знаменитого тоста. Нынешние правители обвинили бы его в великорусском шовинизме и разжигании межнациональной розни. Но И.В.Сталин прекрасно знал - не будет русского народа - не будет России. К сожалению, он был последним руководителем, который это понимал...
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2 час.
Юрий Селиванов
Преподаватели, мозгов совсем нет, по доброй воле  уезжать в страну плодящую террористов, насильников детей, наркоторговцев. В новейшей истории этой страны/кишлака грязные страницы с геноцидом Русских. Только в Душанбе таджиками было растерзано более 1500 человек, а за период их гражданской войны эти людоеды Убили более 200 000 человек. В помощь вам помощь книга Е.В. Семёновой. НА ЭТНИЧЕСКОЙ ВОЙНЕ… (Геноцид русских в бывших республиках СССР)!!!!
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52 мин.
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