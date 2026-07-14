«Реал» попросил УЕФА лишить «Барселону» трофеев, выигранных в период Негрейры

Руководство мадридского «Реала» обратилось в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой лишить «Барселону» всех трофеев, которые каталонский клуб выиграл в период работы Хосе Марии Энрикеса Негрейры.
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