RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 673 подписчика

«Реал» попросил УЕФА лишить «Барселону» трофеев, выигранных в период Негрейры

«Реал» попросил УЕФА лишить «Барселону» трофеев, выигранных в период Негрейры

Руководство мадридского «Реала» обратилось в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой лишить «Барселону» всех трофеев, которые каталонский клуб выиграл в период работы Хосе Марии Энрикеса Негрейры.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии