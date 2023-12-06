На фоне трагедии с отцом Бритни Спирс помирилась с мамой

Бритни Спирс после известий о трагедии с отцом неожиданно для всех решила помириться со своей мамой. Воссоединение близких родственниц, предположительно, произошло на дне рождения знаменитой певицы.
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