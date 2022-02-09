Царьград

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В Ливане откроется Центр русского языка

В Ливане откроется Центр русского языка

В Бейруте с рабочим визитом находится делегация  Северо-Кавказского федерального университета. О преодолении языкового барьера между нашими странами говорили ректор СКФУ Дмитрий Беспалов и министр образования Ливанской Республики Аббас эль-Халаби.

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