В Ливане откроется Центр русского языка

В Бейруте с рабочим визитом находится делегация Северо-Кавказского федерального университета. О преодолении языкового барьера между нашими странами говорили ректор СКФУ Дмитрий Беспалов и министр образования Ливанской Республики Аббас эль-Халаби.
В Бейруте с рабочим визитом находится делегация Северо-Кавказского федерального университета. О преодолении языкового барьера между нашими странами говорили ректор СКФУ Дмитрий Беспалов и министр образования Ливанской Республики Аббас эль-Халаби.
Свежие комментарии