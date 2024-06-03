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В Екатеринбурге мужчина на электросамокате сбил 5-летнего ребенка

В Екатеринбурге мужчина на электросамокате сбил 5-летнего ребенка

Самокатчик не смог разъехаться с мальчиком на велосипеде и отправил ребенка в больницу.В Екатеринбурге 2 июня 35-летний мужчина, управляя электросамокатом, сбил 5-летнего мальчика, который двигался ему навстречу на велосипеде.

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