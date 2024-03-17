На Казахстан надвигается катастрофа. Вновь звучат требования к России об оказании помощи своими ресурсами

Александр Лагуткин

Казахстан - это независимое от России государство. К тому же проводящее недружественную политику. Тот же Крым вспомните и отношение к СВО. Власть там поощряет русофобию. Россия, вернее её неадекватные большевистские правители, и так подарили Казахстану 60% его сегодняшней территории, ограбив русский народ. Даже их Алма-Ата, находящаяся далеко на юге, - это бывший город Верный. Его основали и освоили территории русские казаКи. Казахстан появился и состоялся как республика в составе Союза. И только дебильная политика большевиков позволила получить кипчакам громадные русские территории. И сейчас баи во главе страны, считают, что они могут ещё от России чего-то требовать! Верните для начала хотя бы Кустанайскую область. А воду Россия может продавать по согласованным ценам. Вода - это российский природный ресурс. И его можно только продавать. Это не Союз, когда казахи от России всё получали бесплатно. Всё это в прошлом.