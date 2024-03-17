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На Казахстан надвигается катастрофа. Вновь звучат требования к России об оказании помощи своими ресурсами

На Казахстан надвигается катастрофа. Вновь звучат требования к России об оказании помощи своими ресурсами

Интересная жизнь с Vera Star Казахстан уже этой весной столкнется с засухой из-за аналогичного явления в Киргизии и Узбекистане.

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Комментарии
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Natalia Ivanova
Ну и взламывайте. ФЛАГ В РУКИ - БАРАБАН НА ШЕЮ.
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3 час.
Галина Дьячина
продались америке...пусть она им воду и обеспечит..
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1 час.
Александр Лагуткин
Казахстан - это независимое от России государство. К тому же проводящее недружественную политику. Тот же Крым вспомните и отношение к СВО.  Власть там поощряет русофобию.  Россия, вернее её неадекватные большевистские правители, и так подарили  Казахстану 60% его сегодняшней территории, ограбив русский народ.  Даже их Алма-Ата, находящаяся  далеко на юге, - это бывший город Верный. Его основали и  освоили территории русские казаКи.  Казахстан появился и состоялся как республика в составе Союза.  И только дебильная политика большевиков позволила получить кипчакам громадные  русские территории. И сейчас баи во главе  страны, считают, что они могут  ещё от России чего-то требовать!  Верните для начала хотя бы Кустанайскую область.  А воду Россия может продавать по согласованным ценам. Вода - это российский природный ресурс.   И его можно только продавать. Это не Союз, когда казахи от России всё получали бесплатно. Всё это в прошлом.
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1 час.

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