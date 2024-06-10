В Калужской области за месяц пропало больше 40 человек

Региональное отделение поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» опубликовало статистику своей работы за май 2024 годаРегиональное отделение поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" опубликовало статистику своей работы за май 2024 года.
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