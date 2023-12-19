На Ямале стартовала Всероссийская акция «Новый год в каждый дом»

В акции может участвовать любой желающий, чтобы подарить поддержку тем, кто в этом нуждается. Особое внимание уделяется поздравлению детей с Новым Годом, а также посещению одиноких пожилых людей, детей, находящихся на лечении в больницах, а также детей военнослужащих.