Крупную партию колумбийского товара задержали в Приморье

Крупную партию колумбийского товара задержали в Приморье

Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области не допущена к ввозу в Приморье партия замороженной говядины из Колумбии общим весом 27,3 тонны.

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