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Маск назвал свой пост в команде Трампа "угрозой для бюрократии"

Маск назвал свой пост в команде Трампа "угрозой для бюрократии"

Бюрократии в Соединенных Штатах Америки грозит опасность. Об этом заявил основатель компаний SpaceX и Tesla, миллиардер Илон Маск на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter), комментируя свое новое назначение.

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