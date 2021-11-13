В Восточном военном округе состоялась конференция по питанию

В Восточном военном округе состоялась конференция по питанию

В рамках мероприятия с начальниками продовольственных служб войсковых частей соединений и объединений военного округа были проведены занятия по совершенствованию войскового питания и продовольственного обеспечения.

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