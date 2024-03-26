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Российский БПЛА снял, как ВСУ прячут тела своих солдат, скрывая потери

Российский БПЛА снял, как ВСУ прячут тела своих солдат, скрывая потери

На херсонском направлении украинские военные выбросили тела погибших сослуживцев в лесополосе. Произошедшее было зафиксировано российским разведывательным дроном, сообщает РИА Новости, опубликовавшее снятое БПЛА видео.

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