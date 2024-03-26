Российский БПЛА снял, как ВСУ прячут тела своих солдат, скрывая потери

На херсонском направлении украинские военные выбросили тела погибших сослуживцев в лесополосе. Произошедшее было зафиксировано российским разведывательным дроном, сообщает РИА Новости, опубликовавшее снятое БПЛА видео.
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