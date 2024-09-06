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Ивановские новости

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Путин наградил почетной грамотой преподавателя Ивановского педколледжа Шарагина

Путин наградил почетной грамотой преподавателя Ивановского педколледжа Шарагина

Формулировка - “За заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу”.Почетной грамотой президента Российской Федерации награжден Виктор Шарагин - преподаватель областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Ивановский педагогический колледж имени Д.

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