В майские праздники изменится режим работы архангельских музеев

Центр развития туризма и культуры региона опубликовал график работы музеев до 10 мая.Архангельский краеведческий музей (Гостиные дворы)1–10 мая — с 10:00 до 19:00Северный морской музей (набережная Северной Двины, 80)1–3 и 5–10 мая с 11:00 до 19:00, 4 мая — выходнойМузей художника и сказочника Степана Писахова (улица Поморская, 10)1–10 мая — с 11:00 до 19:00, 9 мая — с 12:00 до 19:00Старинный особняк на Набережной (набережная Северной Двины, 79)1–10 мая — с 11:00 до 19:00, 9 мая — с 12:00 до 19:00Музей художественного освоения Арктики имени Борисова (улица Поморская, 3)1–10 мая — с 11:00 до 19:00, 9 мая — с 12:00 до 19:00Усадебный дом Плотниковой (улица Поморская, 1)1–10 мая — с 11:00 до 19:00, 9 мая — с 12:00 до 19:00Музей изобразительных искусств (площадь Ленина, 2)1–10 мая — с 11:00 до 19:00, 9 мая — с 12:00 до 19:00Музей Архангельского пряника-козули (проспект Чумбарова-Лучинского, 37)1–10 мая — с 10:00 до 19:00 .