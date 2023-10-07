NBC: «Железный купол» не справился с ракетами ХАМАС

Во время освещения ситуации в Израиле, несколько СМИ из Соединенных Штатов Америки обратили внимание на неспособность системы ПРО «Железный купол» в полной мере защитить население Израиля от ракетных ударов ХАМАС.
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