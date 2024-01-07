Экс-главком НАТО осудил Турцию за отказ пускать корабли для ВСУ через проливы

Экс-главком НАТО Ставридис призвал Турцию пропустить тральщики для Украины Отказ Турции пропускать тральщики Великобритании в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ) через свои проливы достоин осуждения, заявил экс-главнокомандующий войсками НАТО в Европе и американский адмирал в отставке Джеймс Ставридис.
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