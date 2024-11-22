Путин перезагрузил партии в России под новые цели

Президент России Владимир Путин перезагрузил политические партии под новые цели. Беседа главы государства с лидером партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергеем Мироновым стала четвертой в череде встреч с руководителями фракций в Госдуме.
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