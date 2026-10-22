После беспорядков во Франции 17 октября задержали 2,7 тыс. человек. 217 человек помещены под стражу, сообщил 22 октября журналистам министр юстиции Франции Жеральд Дарманен.
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