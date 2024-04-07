В какую страну навострил лыжи Агаларов после просьбы пострадавших в "Крокусе" возбудить против него уголовное дело

А кто в России всем приезжим , как-бы дружеским элементам из мерзких азиатских территорий, позволяет избивать , насиловать, резать русских мужчин, женщин, детей? И не привлекать к ответственности, чтобы не портить жизнь этих, как-бы детей?

Наталия

Удивляться нечему, поскольку для большинства олигархов, (которых у нас, оказывается, нет), Россия очень богатая и безопасная для всяких махинаций территория, а не Родина, а наш народ- просто не стоящие внимания людишки, которых можно недорого купить и на которых тоже можно наживаться.