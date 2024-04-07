Интересная жизнь с Vera Star Как стало известно, пострадавшие в результате теракта в "Крокус Сити Холле" подали очередной коллективный иск к собственнику помещения Азару Агаларову.
В какую страну навострил лыжи Агаларов после просьбы пострадавших в "Крокусе" возбудить против него уголовное дело
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А Кудасов
Ответить должен тот, кто позволил агаларовы вот так резвиться.
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14 час.
Галина глушкова
А кто в России всем приезжим , как-бы дружеским элементам из мерзких азиатских территорий, позволяет избивать , насиловать, резать русских мужчин, женщин, детей? И не привлекать к ответственности, чтобы не портить жизнь этих, как-бы детей?
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13 час.
Наталия
Удивляться нечему, поскольку для большинства олигархов, (которых у нас, оказывается, нет), Россия очень богатая и безопасная для всяких махинаций территория, а не Родина, а наш народ- просто не стоящие внимания людишки, которых можно недорого купить и на которых тоже можно наживаться.
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10 час.
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