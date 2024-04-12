ВАШИНГТОН, 12 апреля, ФедералПресс. Нацизм на Украине объединил людей, которые делают все, что нужно Соединенным Штатам и НАТО, заявила экс-аналитик Пентагона и отставной лейтенант американских Вооруженных сил Карен Квятковски.
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