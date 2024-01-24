Марочко: украинская армия бьет по сдающимся в плен сослуживцам под Артемовском

РИАМО - 24 янв. Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что бойцы ВСУ на артемовском направлении получают приказы наносить артиллерийские удары по сослуживцам, которые сдаются в плен, сообщает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии