Марочко: украинская армия бьет по сдающимся в плен сослуживцам под Артемовском

РИАМО - 24 янв. Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что бойцы ВСУ на артемовском направлении получают приказы наносить артиллерийские удары по сослуживцам, которые сдаются в плен, сообщает РИА Новости.