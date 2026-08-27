Полковник Ходаренок усомнился, что шеф ЦРУ прилетал предупреждать о НАТО и Иране

Версии о том, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф прилетал в Москву, чтобы предостеречь от нападения на страны НАТО и надавить на Россию из-за военной помощи Ирану выглядят «совершенно невероятно» и «малоубедительно».
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