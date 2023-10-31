Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • николай лебедев
    Пора этим тварям руки отрубать, или хотя бы пожизненное-это же надо так жить-пока мы деньги собираем на фронт, эти тв...Миллиард для чино...
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Путин: живее всех живых!

Путин: живее всех живых!

От одного имени нашего президента западников корчит, как чертей от ладана Андрей Соколов   Помните, как профессор Преображенский в «Собачьем сердце» Булгакова советовал не читать перед обедом газет? Мол, это вредит пищеварению.

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