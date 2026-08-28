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Gladys Knight to step back from performing amid concerns

Gladys Knight to step back from performing amid concerns

Gladys Knight announced she "will be easing into fewer performances" amid concerns about the Grammy-winning singer's health and well-being.

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