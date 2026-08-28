Gladys Knight to step back from performing amid concerns

Gladys Knight announced she "will be easing into fewer performances" amid concerns about the Grammy-winning singer's health and well-being.
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