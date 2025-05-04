В Петербурге проходят Всероссийские соревнования по тхэквондо

Сегодня разыграют 150 комплектов наград В Северной столице 3 мая на площадке СК «Легкоатлетический манеж» (Теннисная аллея, 3) стартовали XII Всероссийские соревнования по тхэквондо «Кубок на призы президента Санкт-Петербургской спортивной федерации тхэквондо Демида Момота».
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