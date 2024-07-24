В Приуральском районе вернувшиеся с СВО бойцы почтили память погибших товарищей

В Приуральский район вернулись двое бойцов спецоперации. Оказавшись на Родине, Александр и Сергей отправились к мемориальной доске, установленной в честь погибших на СВО земляков, сообщил глава района Иван Сакал.
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