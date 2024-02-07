Автоэксперт Стрельбицкий перечислил звуки автомобиля, которые не должны пугать

Работающий автомобиль издает различные звуки, но не все из них свидетельствуют о поломке. Об этом информирует «Российская газета», ссылаясь на мнение директора департамента механического ремонта «Авилон Kia», Вадима Стрельбицкого.
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