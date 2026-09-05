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16 загадочных предметов, которые сразили наповал сетевых экспертов и гуру бытовой магии

16 загадочных предметов, которые сразили наповал сетевых экспертов и гуру бытовой магии

Что общего у металлической штуковины с подъездной дорожки, странного тренажёра из спортзала и подозрительного пластикового предмета, извлечённого из недр кухонного ящика?  .

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