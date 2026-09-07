«Аэрофлот» закажет 90 новых лайнеров МС-21 до 2032 года

«Аэрофлот» планирует получить 90 новых самолетов МС-21 до конца 2032 года, причем полное техническое обслуживание лайнеров будет обеспечено силами Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
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