Военная безопасность России требует нового «тотального» подхода

Горыныч

В тылу нашей армии сотни тысяч либерастов=предателей, продажных чиновников и силовиков, на всех уровнях власти и уже миллионы вражеских солдат в лице мигрантов. СМЕРШ необходим как воздух. Был нужен ещё вчера.