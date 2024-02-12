Военная безопасность России требует нового «тотального» подхода А чтобы его разработать, потребуется глубокий анализ сложившихся уникальных реалий.
Военная безопасность России требует нового «тотального» подхода
Комментарии
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Горыныч
В тылу нашей армии сотни тысяч либерастов=предателей, продажных чиновников и силовиков, на всех уровнях власти и уже миллионы вражеских солдат в лице мигрантов. СМЕРШ необходим как воздух. Был нужен ещё вчера.
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4 час.
vovan
Мигранты, это ЖОПА для России!
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3 час.
ЕБ
Елена Бреслова
это понятно всем, кроме гаранта...😱
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2 час.
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