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  • Natalia VetscherskajaWittwer
    ВОЗ = наВОЗ, коротко и ясно.  Бред сивого мерина. Ничего личного и лишнего...Глава ВОЗ заявил ...
  • Елена Бреслова
    это понятно всем, кроме гаранта...😱Военная безопасно...
  • vovan
    Мигранты, это ЖОПА для России!Военная безопасно...

Военная безопасность России требует нового «тотального» подхода

Военная безопасность России требует нового «тотального» подхода

Военная безопасность России требует нового «тотального» подхода А чтобы его разработать, потребуется глубокий анализ сложившихся уникальных реалий.

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Комментарии
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Горыныч
В тылу нашей армии сотни тысяч либерастов=предателей, продажных чиновников и силовиков, на всех уровнях власти и уже миллионы вражеских солдат в лице мигрантов. СМЕРШ необходим как воздух. Был нужен ещё вчера.
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4 час.
vovan
Мигранты, это ЖОПА для России!
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3 час.
ЕБ
Елена Бреслова
это понятно всем, кроме гаранта...😱
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2 час.

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