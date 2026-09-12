Путин с лидерами БРИКС посадил в Нью-Дели символизирующее содружество дерево

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в числе других лидеров стран БРИКС принял участие в торжественной церемонии посадки символизирующего объединение дерева баньян, передает корреспондент ТАСС.
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