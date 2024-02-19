В России собрались очистить воздух

В Красноярском крае разработают кадастр парниковых газов В Красноярском крае начнут разрабатывать систему «Кадастр парниковых газов Красноярского края», которая сможет автоматически определять основные загрязнители атмосферы на уровне муниципалитетов.
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