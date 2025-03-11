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Царьград

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В Домодедово при атаке ВСУ погиб сотрудник "Мираторга": Что известно к этому часу

В Домодедово при атаке ВСУ погиб сотрудник "Мираторга": Что известно к этому часу

Сотрудник "Мираторга" погиб в результате падения обломков БПЛАСегодня утром мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своём телеграм-канале, что средства ПВО отразили самую массированную атаку ВСУ на столицу.

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Комментарии
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Андрей Павлов
Интересно, а как они до Москвы долетели через мощную систему ПВО?
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22 час.
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