Юристы, филологи и ветеринары со школьными медалями: 8 актеров, готовившихся к совсем другой жизни

Стереотип о том, что путь на сцену открыт только школьным бунтарям и заядлым прогульщикам, легко разбивается о реальные актерские биографии.
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