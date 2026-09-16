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Юристы, филологи и ветеринары со школьными медалями: 8 актеров, готовившихся к совсем другой жизни

Юристы, филологи и ветеринары со школьными медалями: 8 актеров, готовившихся к совсем другой жизни

Стереотип о том, что путь на сцену открыт только школьным бунтарям и заядлым прогульщикам, легко разбивается о реальные актерские биографии.

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