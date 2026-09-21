Центральное телевидение Китая анонсировало пленум ЦК КПК в Пекине

Центральное телевидение Китая сообщило, что с 26 по 29 октября в Пекине пройдет пятый пленум Центрального комитета Коммунистической партии Китая 20-го созыва, об этом говорится в заявлении Политбюро ЦК КПК.
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